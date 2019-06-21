Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что «Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе».(РИА Новости)