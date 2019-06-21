Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке

Иран получил через Оман послание от президента США Дональда Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано «ограниченное количество времени» на ответ, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские источники.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что «Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе».(РИА Новости)