Иранское руководство считает, что переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства по ядерной сделке, выйдя из соглашения 2015 года в качестве многостороннего международного соглашения и с точки зрения иранского правительства, парламента и народа, переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла, сообщает агентство ИРНА.

Сегодня Рухани провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Если с Европой договоримся, мы готовы вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (Эммануэл), и переговоры Ирана с «шестёркой» возможна только после снятия санкций», — отметил он.

«Третий шаг Ирана идет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но в то время он носит обратимый характер», — указал он.

«Европейскому союзу, и особенно Франции необходимо играть важную роль в спасении СВПД», — сказал президент, подчеркнув, что «ядерная сделка была отличной возможностью для каждого внести свой вклад в растущую экономику Ирана».

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

| 2019-09-11T23:57:05+00:00 12 сентября 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss