Иранское консульство снова подожгли в Ираке

Протестующие во второй раз за неделю подожгли здание консульства Ирана в городе Наджаф на юге Ирака.

Ранее сообщалось, что в среду демонстранты подожгли здание, в результате столкновений между силовиками и протестующими около консульства пострадали более 100 человек. Тегеран выразил Багдаду протест в этой связи, глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким принес извинения своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу, напоминает РИА Новости.

Уточняется, что сегодня вечером демонстранты снова подожгли здание консульства Ирана.

| 2019-12-01T23:35:58+00:00 2 декабря 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss