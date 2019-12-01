Иранское консульство снова подожгли в Ираке

Протестующие во второй раз за неделю подожгли здание консульства Ирана в городе Наджаф на юге Ирака.

Ранее сообщалось, что в среду демонстранты подожгли здание, в результате столкновений между силовиками и протестующими около консульства пострадали более 100 человек. Тегеран выразил Багдаду протест в этой связи, глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким принес извинения своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу, напоминает РИА Новости.

Уточняется, что сегодня вечером демонстранты снова подожгли здание консульства Ирана.