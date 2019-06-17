Иранский вопрос будет рассматриваться на встрече G20 в Японии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с текущим развитием событий вокруг Ирана и заявил, что иранский вопрос будет подниматься на полях встречи глав государств и правительств Группы двадцати (G20), которая пройдет в японской Осаке в конце июня. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Мы всегда выступали за эффективное снижение рисков ядерной угрозы и снижение напряженности в регионе, — сказал Макрон. — И в этом ключе мы продолжим действовать в рамках новых переговоров, которые пройдут на полях встречи Группы двадцати (G20) и в последующие недели, чтобы затем подготовить результативную встречу». По его словам, она должна пройти до 8 июля, когда истекает срок ультиматума Ирана об отказе от выполнения положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

| 2019-06-17T22:25:13+00:00 17 июня 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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