Иранский вопрос будет рассматриваться на встрече G20 в Японии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с текущим развитием событий вокруг Ирана и заявил, что иранский вопрос будет подниматься на полях встречи глав государств и правительств Группы двадцати (G20), которая пройдет в японской Осаке в конце июня. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Мы всегда выступали за эффективное снижение рисков ядерной угрозы и снижение напряженности в регионе, — сказал Макрон. — И в этом ключе мы продолжим действовать в рамках новых переговоров, которые пройдут на полях встречи Группы двадцати (G20) и в последующие недели, чтобы затем подготовить результативную встречу». По его словам, она должна пройти до 8 июля, когда истекает срок ультиматума Ирана об отказе от выполнения положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).