Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии

Береговая охрана Саудовской Аравии спасла экипаж иранского нефтяного танкера Happiness 1, потерпевшего бедствие недалеко от порта Джидда в Красном море, передает ТАСС.

По его данным, на борту было 26 членов экипажа — 24 иранца и два выходца из Бангладеш. Никто из них не пострадал.

По информациям, с танкера поступил сигнал бедствия в связи с отказом двигателя и потерей управления. В спасательной операции принимали участие несколько ведомств, в том числе природоохранные службы. Информация о возможном разливе нефти пока не поступала.