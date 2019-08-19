Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул Гибралтар. Об этом сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад в Twitter.

«Мы подтверждаем, что спустя 45 дней после остановки в водах Гибралтара иранский нефтяной танкер начал движение в направлении международных вод», − указал посол.

Ранее в воскресенье газета The Wall Street Journal проинформировала, что танкер покинул Гибралтар около 23.00 по местному времени.

В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

Напомним, в начале июля полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию.

После заверений иранских властей, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии, суд Гибралтара постановил отпустить судно.

| 2019-08-19T08:02:21+00:00 19 августа 2019, 09:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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