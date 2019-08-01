Иранский риал переименуют в томан

Правительство Ирана 31 июля утвердило план деноминации национальной валюты риала. Об этом сообщает IFP.

Предложение Центрального банка Ирана об удалении четырех нулей из валюты было ратифицировано министрами и направлено на утверждение парламента и Совета стражей конституции.

Спикер правительства Али Рабиеи заявил, что план призван помочь иранскому риалу восстановить свою стоимость на фоне санкций США.

Чтобы подписать закон, законопроект должен быть ратифицирован законодателями и Советом стражей.

Глава Центробанка Абдольнасер Хеммати утверждает, что его ведомство полностью контролирует валютный рынок и управляет ситуацией, чтобы поддерживать баланс риала. В то же время в 2018 году риал потерял более 60% своей стоимости. Слабость нацвалюты привела к четырехкратному увеличению годовой инфляции.

За $1 31 июля на неофициальном рынке дают около 119 тыс. риалов, пишет IFP.

24 июля правительство Ирана также приняло решение переименовать риал в томан, сообщало агентство IRNA.