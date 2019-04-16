Иранский парламент одобрил проект о признании CENTCOM террористами

Парламент Ирана одобрил законопроект по признанию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой, сообщает агентство Mehr.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией признал CENTCOM террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма».
По данным агентства, за законопроект под названием «Ответные меры против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией» проголосовали 204 члена парламента, против — двое, воздержавшихся не было, передает РИА Новости.
Согласно законопроекту, любая информационная, финансовая, технологическая помощь CENTCOM будет расцениваться как террористическая деятельность. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, «которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок», пишет агентство.
| 2019-04-16T21:11:49+00:00 16 апреля 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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