Иранский парламент одобрил проект о признании CENTCOM террористами

Парламент Ирана одобрил законопроект по признанию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой, сообщает агентство Mehr.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией признал CENTCOM террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма».
По данным агентства, за законопроект под названием «Ответные меры против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией» проголосовали 204 члена парламента, против — двое, воздержавшихся не было, передает РИА Новости.
Согласно законопроекту, любая информационная, финансовая, технологическая помощь CENTCOM будет расцениваться как террористическая деятельность. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, «которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок», пишет агентство.