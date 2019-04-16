Иранский парламент одобрил проект о признании CENTCOM террористами

По данным агентства, за законопроект под названием «Ответные меры против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией» проголосовали 204 члена парламента, против — двое, воздержавшихся не было, передает РИА Новости.

Согласно законопроекту, любая информационная, финансовая, технологическая помощь CENTCOM будет расцениваться как террористическая деятельность. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, «которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок», пишет агентство.