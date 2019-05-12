Иранский меджлис принял законопроект о гражданстве для детей от иранских матерей

Иранские парламентарии одобрили законопроект об исправлении правил о гражданстве детей от иранок, вышедших замуж за иностранцев.

Как сообщает ONA со ссылкой на İRNA, представители иранского парламента на утреннем заседании в воскресенье проголосовали за законопроект об исправлении правил о гражданстве детей от иранок, вышедших замуж за иностранцев: 188 депутатов проголосовали за этот проект, 20 представителей выступили против него и 3 парламентария воздержались.

Вице-президент по вопросам женщин и детей Маасуме Эбтекар и вице-президент по правовым вопросам Лайя Джонейди приняли участие на этом заседании.

В случае окончательного одобрения законопроекта дети от иранских женщин, вышедших замуж за иностранцев, тоже смогут получать гражданство Ирана.

| 2019-05-12T17:37:57+00:00 12 мая 2019, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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