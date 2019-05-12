Иранский меджлис принял законопроект о гражданстве для детей от иранских матерей

Иранские парламентарии одобрили законопроект об исправлении правил о гражданстве детей от иранок, вышедших замуж за иностранцев.

Как сообщает ONA со ссылкой на İRNA, представители иранского парламента на утреннем заседании в воскресенье проголосовали за законопроект об исправлении правил о гражданстве детей от иранок, вышедших замуж за иностранцев: 188 депутатов проголосовали за этот проект, 20 представителей выступили против него и 3 парламентария воздержались.

Вице-президент по вопросам женщин и детей Маасуме Эбтекар и вице-президент по правовым вопросам Лайя Джонейди приняли участие на этом заседании.

В случае окончательного одобрения законопроекта дети от иранских женщин, вышедших замуж за иностранцев, тоже смогут получать гражданство Ирана.