Иранский футболист хочет играть в сборной Азербайджана

Иранский полузащитник азербайджанского происхождения Фаршад Ахмадзаде мог продолжить карьеру в премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщил сам Ахмадзаде, он был не против выступать в Азербайджане, но к нему не поступило предложений из премьер-лиги. Поэтому он после выступления за польский «Шленск» перебрался в чемпионат Ирана.

«Мне пришло предложение от «Персеполиса», я согласился, и теперь буду играть там. Поступи из Азербайджана конкретное предложение, я бы его рассмотрел. Я с удовольствием сыграл бы и за сборную», — сказал Ахмадзаде.

Отметим, что хавбек выступал за «Трактор Азербайджан» (нынешнее название «Тракторсази») в период с 2012 по 2018 гг.

| 2019-07-04T13:29:07+00:00 4 июля 2019, 13:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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