Иранский футболист хочет играть в сборной Азербайджана

Иранский полузащитник азербайджанского происхождения Фаршад Ахмадзаде мог продолжить карьеру в премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщил сам Ахмадзаде, он был не против выступать в Азербайджане, но к нему не поступило предложений из премьер-лиги. Поэтому он после выступления за польский «Шленск» перебрался в чемпионат Ирана.

«Мне пришло предложение от «Персеполиса», я согласился, и теперь буду играть там. Поступи из Азербайджана конкретное предложение, я бы его рассмотрел. Я с удовольствием сыграл бы и за сборную», — сказал Ахмадзаде.

Отметим, что хавбек выступал за «Трактор Азербайджан» (нынешнее название «Тракторсази») в период с 2012 по 2018 гг.