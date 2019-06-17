Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке

«Что касается второго этапа, то мы ждем решения со стороны властей, у Европы еще есть время, достаточно возможностей (обеспечить интересы Ирана — ред.)», — сказал Камальванди в эфире иранского телевидения.

«Если Европа сделает практические шаги в обеспечение интересов Ирана, то ситуация, связанная с выполнением Ираном обязательств по ядерной сделке, вернется в нормальное русло», — добавил он.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.