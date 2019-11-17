Иранские власти объявили о выявлении зачинщиков беспорядков в стране

Иранские власти объявили о выявлении лиц, замешанных в организации протестных акций, прошедших в городах страны после объявления решения правительства о повышении цен на топливо. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства информации (разведки) Ирана.

«Основные виновники беспорядков в последние два дня были определены», — говорится в заявлении. Отмечается, что «принимаются надлежащие меры», и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

Иранские власти, указывается в документе, будут «решительно противостоять тем, кто провоцирует людей на беспорядки и нарушает спокойствие мирных граждан».(ТАСС)

| 2019-11-17T17:10:22+00:00 17 ноября 2019, 20:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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