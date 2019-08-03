Иранские власти не одобрили встречу Трампа с Джавадом Зарифом

Иранские власти ответили отказом на предложение президента США Дональда Трампа встретиться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Овальном кабинете Белого дома во время его визита в середине июля в Нью-Йорк. Предложение о встрече было передано лично Зарифу сенатором-республиканцем Рэндом Полом (от штата Кентукки), в ночь на субботу сообщил журнал The New Yorker со ссылкой на знакомые с ситуацией иранские и американские источники.

По их данным, встреча Пола с иранским дипломатом произошла 15 июля в Нью-Йорке, в ходе нее американский сенатор обратился к Зарифу со следующим предложением: «Президент [США Дональд Трамп] наделил меня правом передать приглашение встретиться на этой неделе (с 15 по 21 июля — прим. ТАСС) в Овальном кабинете». Официальный представитель Белого дома отказался прокомментировать журналу эту информацию.

Зариф, пишет издание, выразив опасения, что встреча с американским лидером может ограничиться протокольным фотографированием, ответил, что передаст такое предложение лидерам Ирана в связи с тем, что не может самостоятельно принимать подобные решения. «Они [иранские власти] предложение на данном этапе не одобрили», — указывает издание, отмечая, что президент Ирана Хасан Роухани планирует посетить в сентябре 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

17 июля газета Politico сообщила, что сенатор Рэнд Пол намерен провести от имени американского президента нацеленные на снижение напряженности переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Однако на следующий день Трамп заявил журналистам, что не назначал сенатора переговорщиком с Ираном и «ничего не знает об этом». 20 июля Трамп выступил с заявлением о том, что разрешает сенатору-республиканцу участвовать в переговорах с Ираном.

В среду, 30 июля, представитель американской администрации высокого ранга объявила , что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, «Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, по словам дипломата, у него «нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана». По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его в качестве «главного представителя Ирана во всем мире».