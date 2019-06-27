Ирана Гасымова покажет, чего хотят женщины

В литературном клубе Arts Council Azerbaijan стартовал проект поэтессы Ираны Гасымовой «Классика поэзии с Ираной Гасымовой».

По словам поэтессы, цель ее нового проекта, привлечь, как можно больше людей к поэзии.

Каждый новый вечер будет посвящен отдельному признанному классику или современнику.

Самое интересное и необычное, что любой желающий сможет принять участие, прочитав любимое стихотворение заявленного поэта.

Как сообщает #, первый вечер был посвящен А.С. Пушкину, стихотворения которого, были продекламированы, не только поэтами и артистами, но и другими желающими. Какой же поэт будет следующий, будет известно уже очень скоро.

Кроме того, в ближайшем будущем зрители увидят спектакль по сатирической пьесе Ираны «Чего хотят женщины».

Постановка заставит улыбнуться не только девушек, которые обязательно найдут в героинях себя, но так же будет интересна и мужчинам, которые наконец услышат, о чем же говорят женщины в их отсутствии.

В спектакле будут задействованы актрисы Государственного академического русского драмтеатра.