Иран заявил протест Норвегии

МИД Ирана вызвал поверенного в делах Норвегии, чтобы выразить ему решительный протест в связи с попыткой публично сжечь Коран в норвежском городе Кристиансанн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Иранская сторона «предупредила об опасных последствиях такого рода шагов, которые могут спровоцировать рост экстремизма и насилия». Также Тегеран призвал Осло приложить усилия, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

20 ноября в Кристиансанне прошла акция организации «Остановим исламизацию Норвегии». Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий, участники акции подожгли священную книгу мусульман.(ТАСС)

| 2019-11-27T08:10:49+00:00 27 ноября 2019, 07:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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