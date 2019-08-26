Иран заявил о продаже нефти с танкера Adrian Darya 1

Правительство Ирана сообщило о завершении сделки по продаже нефти, которая находилась на борту супертанкера Adrian Darya 1.

«Исламская Республика продала нефть с этого судна. Теперь пункт назначения данного груза будет определять собственник и покупатель», — заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии в понедельник, согласно сообщению иранского информагентства IRIB.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Adrian Darya 1, называвшегося ранее Grace 1, находятся 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов. Согласно службе отслеживания местонахождения судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море на расстоянии около 120 морских миль к западу от греческого острова Крит и держит курс на юго-восток.

| 2019-08-27T00:11:06+00:00 27 августа 2019, 02:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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