Иран заявил о продаже нефти с танкера Adrian Darya 1

«Исламская Республика продала нефть с этого судна. Теперь пункт назначения данного груза будет определять собственник и покупатель», — заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии в понедельник, согласно сообщению иранского информагентства IRIB.

Ранее сообщалось, что на борту танкера Adrian Darya 1, называвшегося ранее Grace 1, находятся 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов. Согласно службе отслеживания местонахождения судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море на расстоянии около 120 морских миль к западу от греческого острова Крит и держит курс на юго-восток.