Иран заявил, что не стал сбивать американский самолет

Иран не стал сбивать американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек, летевший рядом с беспилотником и нарушивший воздушное пространство Ирана, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Ранее военные Ирана представили, предположительно, обломки американского беспилотника, сбитого военными в южной части страны 20 июня. В Тегеране также заявили, что извлекли обломки на территории Ирана, что доказывает нарушение беспилотником воздушного пространства страны.

| 2019-06-21T16:23:07+00:00 21 июня 2019, 19:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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