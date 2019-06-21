Иран заявил, что не стал сбивать американский самолет

Иран не стал сбивать американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек, летевший рядом с беспилотником и нарушивший воздушное пространство Ирана, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Ранее военные Ирана представили, предположительно, обломки американского беспилотника, сбитого военными в южной части страны 20 июня. В Тегеране также заявили, что извлекли обломки на территории Ирана, что доказывает нарушение беспилотником воздушного пространства страны.