Иран задержал иностранный танкер с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе. Как сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя КСИР, танкер перевозил контрабандное топливо в «некоторые арабские страны».

«Он перевозил 700 тыс. л топлива. На борту танкера находились и были задержаны семь моряков разных национальностей»,— приводит агентство сообщение командующего КСИР Рамзана Зирахи, пишет «Ъ».

Напомним, 19 июля КСИРзадержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.