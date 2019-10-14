Иран задержал главу новостного сайта, сообщили СМИ

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании руководителя новостного портала по подозрению в антиправительственной деятельности, передает агентство IRNA.
По его данным, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала «Амад Ньюз», через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за «антиреволюционную деятельность».
Отмечается, что он находился «под руководством разведки Франции и получал поддержку со стороны разведывательных служб США» и Израиля.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже.
При этом иранские СМИ, ссылаясь на заявление КСИР, не сообщают, каким образом им удалось задержать руководителя новостного портала.(РИА Новости)