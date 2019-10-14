Иран задержал главу новостного сайта, сообщили СМИ

По его данным, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала «Амад Ньюз», через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за «антиреволюционную деятельность».

Отмечается, что он находился «под руководством разведки Франции и получал поддержку со стороны разведывательных служб США» и Израиля. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс , Зам жил в изгнании в Париже. При этом иранские СМИ, ссылаясь на заявление КСИР, не сообщают, каким образом им удалось задержать руководителя новостного портала.(РИА Новости)