Иран выступил за свободу судоходства в Ормузском проливе

Тегеран выступает за свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе очередного телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы настаиваем на безопасности и свободе судоходства в регионе и Ормузском проливе. Ежедневно свободно проходят десятки кораблей, в то время как вооруженные силы по правилам осуществляют надзор», — сказал Роухани во вторник.
Он также отметил, что на фоне усилий Франции и Ирана по снижению напряженности в регионе, США предпринимают провокационные шаги.
Президенты, согласно сообщению, опубликованному на сайте Роухани, затронули ситуацию вокруг ядерной сделки. Так, президент Ирана подчеркнул необходимость активизировать сотрудничество Тегерана с другими странами в банковской и нефтяной сферах.
| 2019-08-06T21:55:50+00:00 7 августа 2019, 00:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss