Иран выступил против пересмотра ядерной сделки

Тегеран против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает РИА Новости.
«Наша позиция совершенно определенная: мы считаем, что по СВПД не могут пройти повторные переговоры», — сказал Зариф, чей комментарий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликовал иранский МИД.
Глава МИД Ирана также назвал переговоры с Макроном конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.