Иран выразил готовность обеспечивать безопасность Персидского залива

Тегеран обладает возможностями для обеспечения безопасности Персидского залива и готов работать в этом направлении. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Указав на то, что Иран обладает самой протяженной водной границей в Персидском заливе, Зариф отметил готовность и большие возможности страны работать над обеспечением региональной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана. Также, иранский министр «во время встречи подчеркнул необходимость изменений в регионе».

Хаависто в свою очередь заявил, что, «несмотря на давление со стороны США, европейские компании, Финляндия и ЕС поддерживают финансовый механизм INSTEX». Механизм расчетов с Ираном INSTEX был основан Германией, Францией и Великобританией в январе этого года. ЕС объявил о начале его работы во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня.(ТАСС)