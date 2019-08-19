Иран выразил готовность обеспечивать безопасность Персидского залива

Тегеран обладает возможностями для обеспечения безопасности Персидского залива и готов работать в этом направлении. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Указав на то, что Иран обладает самой протяженной водной границей в Персидском заливе, Зариф отметил готовность и большие возможности страны работать над обеспечением региональной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана. Также, иранский министр «во время встречи подчеркнул необходимость изменений в регионе».

Хаависто в свою очередь заявил, что, «несмотря на давление со стороны США, европейские компании, Финляндия и ЕС поддерживают финансовый механизм INSTEX». Механизм расчетов с Ираном INSTEX был основан Германией, Францией и Великобританией в январе этого года. ЕС объявил о начале его работы во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня.(ТАСС)

| 2019-08-19T15:27:39+00:00 19 августа 2019, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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