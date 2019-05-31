Иран выполняет условия ядерной сделки

Несмотря на заявления об отказе от соблюдения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран продолжает придерживаться его положений. Об этом говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поступившем в пятницу, 31 мая, в распоряжение агентства dpa.

В документе указано, что Тегеран соблюдает как предельно допустимые ядерной сделкой значения по обогащению урана, так и установленные ограничения для запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды. Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из СВПД.

| 2019-05-31T20:29:56+00:00 31 мая 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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