Иран выполняет условия ядерной сделки

Несмотря на заявления об отказе от соблюдения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран продолжает придерживаться его положений. Об этом говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поступившем в пятницу, 31 мая, в распоряжение агентства dpa.

В документе указано, что Тегеран соблюдает как предельно допустимые ядерной сделкой значения по обогащению урана, так и установленные ограничения для запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды. Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из СВПД.