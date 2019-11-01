Иран в течение полугода может объявить о наборе в первый отряд космонавтов

Набор в первый отряд космонавтов Ирана может быть объявлен в течение полугода, сообщил в четверг РИА Новости иранский министр информационных и коммуникационных технологий Джавад Азари Джахроми на полях выставки Smart City Expo в Катаре.

Ранее министр заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщил, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС).