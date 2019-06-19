Иран в июле начнет второй этап свертывания обязательств по ядерной сделке

Тегеран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но останется в рамках документа. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Иран в начале июля предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств в СВПД. При этом мы все делаем в рамках соглашения и не выйдем из него. Все предпринимаемые нами действия идут в рамках документа — пунктов 26 и 36, — и мы на этом настаиваем», — подчеркнул собеседник агентства.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

| 2019-06-19T16:45:14+00:00 19 июня 2019, 22:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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