Иран в ближайшие дни может освободить танкер Stena Impero

МИД Швеции получил ясный сигнал о том, что принадлежащий шведской компании Stena Bulk нефтяной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе, вскоре будет освобожден. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, которые состоялись во вторник в Стокгольме между министром иностранных дел Маргот Валльстрём и ее иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Министерство иностранных дел получило очень серьезный сигнал. После переговоров возникло впечатление, что скоро что-то произойдет», — рассказал источник.

Как ожидается, судно и команду освободят в течение ближайших нескольких дней, отмечает телеканал.

В среду Зариф сообщил, что Тегеран заинтересован в том, чтобы ускорить освобождение Stena Impero. Он подчеркнул, что судно нарушило международные правила судоходства, поэтому должен состояться судебный процесс. Он также выразил сочувствие команде Stena Impero.(ТАСС)