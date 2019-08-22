Иран в ближайшие дни может освободить танкер Stena Impero

МИД Швеции получил ясный сигнал о том, что принадлежащий шведской компании Stena Bulk нефтяной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе, вскоре будет освобожден. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, которые состоялись во вторник в Стокгольме между министром иностранных дел Маргот Валльстрём и ее иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Министерство иностранных дел получило очень серьезный сигнал. После переговоров возникло впечатление, что скоро что-то произойдет», — рассказал источник.

Как ожидается, судно и команду освободят в течение ближайших нескольких дней, отмечает телеканал.

В среду Зариф сообщил, что Тегеран заинтересован в том, чтобы ускорить освобождение Stena Impero. Он подчеркнул, что судно нарушило международные правила судоходства, поэтому должен состояться судебный процесс. Он также выразил сочувствие команде Stena Impero.(ТАСС)

| 2019-08-22T22:14:57+00:00 22 августа 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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