Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника

Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного беспилотного летательного аппарата под названием «Седжил», сообщает агентство Tasnim.

Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник «Седжил» имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.

Ханзади добавил, что беспилотник «Седжил» планируется построить «в ближайшее время», после чего он поступит на вооружение ВМС Ирана.

| 2019-11-30T01:19:11+00:00 30 ноября 2019, 07:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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