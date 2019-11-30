Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника

Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного беспилотного летательного аппарата под названием «Седжил», сообщает агентство Tasnim.

Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник «Седжил» имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.

Ханзади добавил, что беспилотник «Седжил» планируется построить «в ближайшее время», после чего он поступит на вооружение ВМС Ирана.