Иран усомнился в необходимости ОПЕК+

Иран считает бессмысленным сотрудничество в формате ОПЕК+ при отсутствии единства внутри самой Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Как передает ТАСС, об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане перед вылетом в Вену на встречу представителей 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+.

«Без единства между членами ОПЕК нет смысла планировать сотрудничество между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель», — приводит слова Зангане агентство Шана.

«Иран поддерживает сотрудничество со странами, не входящими в ОПЕК, но пока некоторые члены ОПЕК настроены враждебно по отношению к другим ее участникам, в частности к Ирану, взаимоотношения ОПЕК с третьими странами не имеют смысла», — также отметил министр.

Представители 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, обсудят на встречах в Вене в понедельник и вторник продление ограничений на добычу нефти. Ранее на полях саммита G20 в Осаке Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на шесть-девять месяцев. Ожидается, что сделка ОПЕК+ будет продлена. Страны ОПЕК также рассчитывают подписать в Вене Хартию о сотрудничестве стран ОПЕК+ на бессрочную перспективу.