Иран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах

Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов, сообщил журналистам в ходе Российской энергетической недели (РЭН) министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Да, мы всегда должны быть очень осторожны, — сказал он, отвечая на вопрос о том, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов. — Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе».

Зангане добавил, что на площадке РЭН проведет двустороннюю встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, сообщает ТАСС.