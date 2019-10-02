Иран усилил меры безопасности на своих нефтяных объектах

Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов, сообщил журналистам в ходе Российской энергетической недели (РЭН) министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Да, мы всегда должны быть очень осторожны, — сказал он, отвечая на вопрос о том, усилил ли Иран безопасность нефтяных объектов. — Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе».

Зангане добавил, что на площадке РЭН проведет двустороннюю встречу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, сообщает ТАСС.

| 2019-10-02T10:39:10+00:00 2 октября 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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