Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировке поставок нефти. «Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее», — говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его сайте в субботу, 21 июля.

Хаменеи также призвал главу иранского МИДа строго следовать позиции президента по этому вопросу. Роухани ранее пригрозил перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив в том случае, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами.

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, так как других выходов к морю у них нет. Через него также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Всего через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

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