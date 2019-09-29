Иран требует с США 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за санкции

Иран требует компенсировать ущерб от американских санкций. Речь идет о компенсации в 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на секретаря Совета по целесообразности страны Мохсена Резаи. Такие условия ставит Иран США в обмен на возвращение к реализации ядерной сделки.

— Американцы мечтают вернуться в Иран, — сказал Резаи. — По мнению американцев, бойкот импорта и экспорта должен был прервать торговлю Ирана и поставить Иран на сто процентную блокаду. С самого начала мы говорили, что эти действия не останутся без ответа.

Он напомнил, что санкции в отношении Ирана власти США вводили дважды за год. Последние ограничения коснулись национального банка.

Решение ввести новые санкции против Ирана в Белом доме решили после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии. В Америке уверен, что за нападением стоят не йеменские повстанцы, а иранские военные. Иран обвинения отрицает (kp.ru)