Иран становится страной с самым стареющим населением в регионе

Иран через 20 лет станет страной с самым стареющим населением в регионе. Об этом заявил замглавы Исследовательского центра при медицинском факультете Тегеранского университета Мухсин Фатих, сообщает иранское агентство ISNA.

По его словам, в Иране принимаются меры для предотвращения старения населения.

В Иране проводятся различные мероприятия для того, чтобы пожилое население было более здоровым и вело здоровый образ жизни, отметил Фатих.

Как сообщила социолог Шахла Казымпур на панели в Тегеране, приуроченной к Международному дню пожилых людей, в первые годы после исламской революции 1979 года численность населения Ирана в возрасте до 15 лет составляла 46 процентов, старше 60 лет – три процента. Сегодня же эти показатели составляют 23 процента и девять процентов соответственно.

По ее словам, в ближайшие 20-30 лет доля пожилых людей в общей численности населения Ирана вырастет до 30 процентов.

Каждый третий гражданин Ирана будет пожилым, отметила Казымпур.