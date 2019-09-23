Иран сообщил об освобождении британского танкера Stena Impero

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран завершил юридические процедуры, необходимые для освобождения задержанного в июле британского танкера Stena Impero.

«Танкер, ходящий под британским флагом, Stena Impero на основании завершения судебного и правового процесс теперь может покинуть (Иран — ред.)», — написал посол в своем микроблоге в Twitter.

Между тем телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на МИД Великобритании, что танкер вместе с экипажем продолжает оставаться в Иране, внешнеполитическое ведомство страны продолжает призывы немедленно его освободить.

| 2019-09-23T21:56:44+00:00 23 сентября 2019, 22:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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