Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе

«Семь судов с рыболовными тралами, экипаж которых – 24 иностранца, были задержаны кораблями военно-морских сил КСИР во вторник по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы кораблями», — приводит агентство заявление КСИР.