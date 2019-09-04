Иран сообщил о задержании семи рыболовецких судов в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании семи рыболовецких судов в районе Оманского залива, передает агентство Fars.
«Семь судов с рыболовными тралами, экипаж которых – 24 иностранца, были задержаны кораблями военно-морских сил КСИР во вторник по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы кораблями», — приводит агентство заявление КСИР.
Отмечается, что задержание произошло в районе порта Джаск, который выходит в Оманский залив.(РИА Новости)
| 2019-09-04T14:47:19+00:00 4 сентября 2019, 15:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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