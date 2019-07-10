Иран сокращает обязательства в рамках ядерной сделки, заявил Роухани

Тегеран действует исключительно в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани через несколько дней после того, как Иран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения.
«Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД», — заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, «в рамках закона». Слова президента опубликованы на его официальном сайте.(РИА Новости)