Иран сокращает обязательства в рамках ядерной сделки, заявил Роухани

Тегеран действует исключительно в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани через несколько дней после того, как Иран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения.
«Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД», — заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, «в рамках закона». Слова президента опубликованы на его официальном сайте.(РИА Новости)
| 2019-07-10T12:50:13+00:00 10 июля 2019, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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