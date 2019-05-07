Иран решил сократить свои обязательства по «ядерной сделке»

Тегеран намерен объявить о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает IRNA.

Как отмечается, замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи проинформирует Великобританию, Францию, Россию, Китай и Германию о решении иранской стороны 8 мая.

«…невзирая на сдержанность, проявленную Ираном после выхода США из ядерной сделки в мае прошлого года и неспособность остальных участников СВПД выполнить взятые на себя обязательства в рамках него, у Ирана не осталось выбора, кроме как сократить свои обязательства по СВПД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг станет ответом на выход США из сделки, а также отсутствующую приверженность партнеров в Европе к выполнению своих обещаний.