Иран решил обрести независимость от нефти

Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, заявил глава Организации бюджетного планирования Исламской Республики Мохаммад Бакер Нобахт, сообщает агентство Mehr.

«В связи с санкциями мы оказались в сложной ситуации и бюджет недополучил значительную часть поступлений. Поэтому мы вынуждены начать фискальную реформу и двигаться в направлении постепенного снижения прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений до нуля», — передает ТАСС слова Нобахта.

По словам Нобахта, «в настоящее время идет разработка законопроекта по формированию бюджета следующего, 1399 года (по иранскому календарю, соответствует марту 2020 года — марту 2021 года по григорианскому)».

Утвержденный бюджет на 1398 год по иранскому календарю (март 2019 года — март 2020 года) предполагал, что около 30% поступлений будут получены от экспорта нефти. Однако возобновление санкций в отношении Тегерана в связи с односторонним выходом Вашингтона из ядерной сделки затруднило реализацию фискальной политики страны.

В результате ограничительных мер США экспорт углеводородов из Ирана сократился в три раза — до 800 тыс. баррелей в сутки. В 2018 году исламская республика экспортировала 2,6 млн баррелей в сутки. По информации Международного энергетического агентства, в мае 2019-го добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х годов уровне.