Иран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению СВПД

Тегеран рассматривает Россию и Китай как ключевых партнеров по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а партнеры в Европе делают для этого недостаточно, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Наши отношения с Россией и Китаем отличаются от отношений с тремя другими странами-участницами СВПД. Потому что мы считаем, что Иран, Россия и Китай никогда не переставали сотрудничать ни до, ни после СВПД. Так что мы рассматриваем Россию и Китай как партнеров, которые помогают нам в СВПД, которые занимают твердую позицию по этому вопросу и оказывают содействие в сохранении сделки. К сожалению, мы не увидели подобного подхода со стороны европейцев, они не были в состоянии или не хотели принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках сделки», — сказал он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.(РИА Новости)
| 2019-09-02T14:27:04+00:00 2 сентября 2019, 16:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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