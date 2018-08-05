Иран провел военные учения в Персидском заливе

Представитель КСИР бригадный генерал Рамазан Шариф подтвердил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана были успешно проведены на минувшей неделе в Персидском заливе, сообщает информационного агентство ИРНА.

«Эти учения прошли с целью установления контроля над международной магистралью в рамках ежегодных календарных маневров Корпуса», сказал генерал Шариф.

Главнокомандующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари поблагодарил военно-морские и воздушно-космические силы КСИР за успешное проведение учений и призвал к сохранению и повышению всесторонней обороноспособности для обеспечения стабильной безопасности в Персидском заливе и противостояния возможным угрозам и провокациям врагов.

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