Иран против газопровода на Каспии, экология – это повод

12 августа отмечался Международный день Каспия. Как раз в эти дни в Туркменистане состоялся первый Каспийский экономический форум с участием Туркменистана, России, Азербайджана, Ирана, Казахстана. По итогам встречи, представители Ирана выступили против строительства газопровода в Каспийском море.

«Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона… Иран выступает против его строительства», — заявил выступивший на форуме представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари.

Комментируя данное заявление # заведующий кафедрой планирования и управления устойчивого развития Академии государственного управления при Президенте АР, профессор, доктор географических наук, председатель НПО «Центр регионального развития в Азербайджане» Чингиз Исмаилов, сказал, что экологический фактор в данном вопрос не играет ключевую роль.

По его словам, конвенция, которую подписали по статусу Каспия, концептуальный документ, но там осталось много не проработанных вопросов, касающихся прокладки трубопроводов, обозначено, что это возможно при согласии всех сторон.

«Иранская и российская сторона, всегда, даже до подписания этих соглашений, этот вопрос поднимали. Но основная причина этого – геополитические и геоэкономические интересы, а экологический фактор — это скорее повод», — считает эксперт.

По словам Исмаилова, на сегодня основным поставщиком газа на европейский рынок является Россия.

«Иран добывает более 200 миллиардов кубометров газа, Россия более 500 миллиардов, Азербайджан же добывает примерно 18 миллиардов кубометров. То есть здесь возможности транспортировки газа на мировой рынок не сопоставимы. У России и Ирана ресурсные возможности намного больше, но эти государства под санкциями и поэтому их не устраивает появление конкурентов на европейском рынке. Азербайджанский газ пусть даже в небольшом объеме, но с перспективой привлечения туркменского газа, ограничивает их возможности», — сказал он.

Доктор географических наук также добавил, что вокруг России, Ирана и Азербайджана нет крупных потребителей нефти и газа, большинство региональных стран имеют свои энергоресурсы, от того и идет жесткая конкуренция за европейский рынок.

По его мнению, именно поэтому Иран, вкупе с Россией, под разными предлогами (экология одна из них) мешает строительству Транскаспийского трубопровода.

Если анализировать данный вопрос с точки зрения экологии и воздействия нефти на водную среду, то это не сопоставимо с воздействием газа, считает эксперт.

«Нефть намного опаснее, потому что сразу разлагается на легкие фракции, которые испаряются и тяжелые фракции, которые оседают на дно, и уничтожают все живое, а газ сразу поднимается и испаряется. То есть для экологии, газопровод по сравнению с нефтепроводами, которые уже есть, как в казахстанском, так и российском и азербайджанском секторах (у нас в частности более 1000 км нефтепроводов разного диаметра), менее опасен.

Но Иран не поднимает вопрос нефтепроводов как угрозу экологической среде Каспия. Если не дай Бог, произойдет разлив нефти, а Каспий это закрытый водоем, то это обернется катастрофическими последствиями. Иран же печется о газопроводе, который пройдет по самой узкой части Каспия, примерно в 350 км. Но Иран заиграл «старую песню» о том, что якобы обеспокоен экологией Каспия», — подчеркнул он.

Исмаилов, затрагивая тему каспийской конвенции, добавил, что в ней указан пункт по международным проектам с возможностью участия всех сторон в проведении экологического мониторинга.

«Во-первых, в строительстве всех этих транзитных газопроводов, будут участвовать ведущие нефтяные и логистические компании, которые имеют богатый опыт в прокладке подводных газопроводов в Северном море, в более экстремальных условиях. С технологической точки зрения опасность минимальна. Во-вторых, Азербайджан и западные компании открыты для проведения экологического мониторинга после строительства газопровода. А мы разве не заинтересованы в экологической безопасности? Мы тоже в этом заинтересованы», — сказал он.

По его словам, западные компании несут ответственность за свои проекты и дают гарантии.

«Поэтому это чисто политическое решение, которое не имеет ничего общего с экологическими вопросами. Стоит сказать, что при современных технологиях при снижении давления в газопроводе они сразу автоматически блокируются. Если даже авария произойдет, она менее опасна для окружающей среды, чем авария в нефтепроводе», — сказал аналитик.

Говоря о том, какое самое приемлемое решение могло быть в такой ситуации, Исмаилов отметил, что для того, чтобы и российская и иранская сторона успокоились, Азербайджан может выступить в качестве логистического хаба, а они в дальнейшем подключатся к данному проекту.

«Но тут вопрос, как к этому делу отнесутся западные компании, насколько они будут принципиальны, чтобы не допустить участия Ирана и России в этом проекте. С точки зрения же наших национальных интересов, это наиболее приемлемый вариант. Это самое разумное решение, при котором и «волки сыты и овцы целы»», — сказал он.

В завершении он сказал, что подписание конвенции не решило многие вопросы, важные для Азербайджана.

«Это касается не только транзита трубопроводов, это касается и границ. Азербайджан — единственная страна, которая граничит со всеми четырьмя прикаспийскими государствами. Мы с Казахстаном и Россией решили свои вопросы по границам, а вот с Туркменистаном и Ираном еще нет. Нужно было в конвенции проработать этот вопрос, а то получилось, что Россия и Казахстан свои вопросы решили, а нас оставили на произвол. Это не решение, так как если будет меняться граница Азербайджана и Ирана по срединной линии, то вся конструкция с Россией и Казахстаном разрушается», — резюмировал он.