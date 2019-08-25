Иран просит Запад разрешить экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти – СМИ

Представители Ирана запросили у стран Запада разрешить экспорт нефти в размере не менее 700 тысяч баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Заявление было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трамп разрешить Ирану продавать нефть в обмен на ряд обязательств.

Дипломатические источники в Иране утверждают, что 700 тысяч баррелей – это только начало, в дальнейшем экспорт топлива должен достигнуть 1,5 млн баррелей в сутки. Также Тегеран хотел бы вернуться к первоначальному исполнению условий ядерной сделки, если западные страны остановят обсуждение вопроса вокруг права страны обогащать уран.

Сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит G7, политик встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Twitter Зариф сообщил, что «предстоит сложная дорога» по урегулированию ситуации вокруг Ирана, но сторонам стоит попробовать преодолеть этот путь.

Предыдущая встреча Зарифа и Макрона состоялась в пятницу в Париже. Политики обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки (lenta.ru)