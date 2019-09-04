Иран просит кредит в $15 млрд для соблюдения СВПД

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.

«С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы [кредит в размере] $15 млрд в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]», — цитирует Арагчи агентство Fars.

По его словам, позиция Ирана состоит в том, что «Европа должна покупать иранскую нефть или предоставить Тегерану эквивалент в виде кредитной линии, которая обеспечена нефтяными поставками, что фактически означает предварительную продажу нефти». «Таким образом, если Иран достигнет соглашения, он в течение четырех месяцев либо реализует свои запасы нефти, либо продаст ее в кредит», — подчеркнул замглавы МИД.

Он выразил сомнение в том, что «европейцы успеют сделать конструктивные шаги до 5 сентября». Поэтому, по его словам, «следует ожидать нового этапа по сокращению выполнения обязательств Тегераном в рамках ядерной сделки». «После получения кредита в размере $15 млрд Иран готов продолжить переговоры с группой 4+1 [РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция], однако по вопросу содержания этого диалога сохраняются разногласия», — добавил Арагчи.