Иран продолжит сокращать ядерную программу

Иран продолжит сотрудничество с ЕС по проектам в атомной сфере и готов вернуться к исполнению ядерной сделки.

При этом официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран ждет от партнеров по соглашению встречных шагов.

По его словам, остальные участники соглашения должны выполнять свои обещания в противодействии санкциям США.

Если же Германия, Франция и Британия продолжат бездействовать, то Иран будет вынужден продолжить сокращение своих обязательств.

Напомним, весной Иран возобновил продажу обогащенного урана, а в июле объявил об обогащении урана свыше 3,67% и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней. Третьим этапом в сентябре стал отказ от ограничения исследовательской деятельности по атому.