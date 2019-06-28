Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке

Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке. Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам состоявшегося в Вене заседания совместной комиссии по выполнению соглашения.

«Решение о сокращении наших обязательств было принято Ираном и [сокращение] будет продолжено. Я сообщу в Тегеран о результатах сегодняшней встречи, которые далеки от наших ожиданий, — сказал Арагчи журналистам. — Я знаю, что мы уже приняли решение, мы продолжим [выполнять] это решение по сокращению обязательств».

Арагчи подчеркнул, что результаты встречи вряд ли можно считать достаточными для того, чтобы Иран поменял свое решение.

В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств.