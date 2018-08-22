Иран продолжит переговоры с Лондоном по реактору в Араке

На фоне выхода США из ядерной сделки Тегеран продолжит переговоры с Великобританией по ядерному реактору на тяжелой воде в иранском городе Арак. Об этом сказал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в интервью иранскому государственному телевидению.

По его словам, выход США из ядерной сделки с Ираном не повлиял на ядерную программу Тегерана.

Иран сотрудничает с Россией в вопросе реализации различных проектов, сказал глава организации.

Салехи сообщил, что вторая атомная электростанция в городе Бушер будет введена в эксплуатацию в течение ближайших шести лет. Сразу после этого будет введена в строй и третья АЭС.

По его словам, Иран с помощью России успешно обогащает уран.

Глава организации отметил, что Иран является одной из немногих стран, способных обогащать уран.

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