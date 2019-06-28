Иран призвал США уничтожить свой арсенал химического оружия

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу заявил о необходимости уничтожения арсенала химического оружия США, сообщает агентство Mehr.

«Иран в очередной раз подчеркивает свою принципиальную политику осуждения применения химического оружия где угодно, в любое время и при любых обстоятельствах», — заявил Зариф в ходе своего выступления по случаю Дня борьбы с химическим и биологическим оружием в Иране.

По его словам, Тегеран считает, что основным шагом к созданию мира, свободного от оружия массового уничтожения (ОМУ), является «полное уничтожение арсенала химического оружия США, как единственного владельца такого оружия в мире». Он также добавил, что США «пристрастились к использованию бесчеловечных инструментов в виде экономических санкций и терроризма».

| 2019-06-28T16:05:30+00:00 28 июня 2019, 19:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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