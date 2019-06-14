Иран призвал Россию к тесному взаимодействию

Россия и Иран должны интенсифицировать сотрудничество, поскольку того требует ситуация в регионе Ближнего Востока, а также внешнее давление. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ШОС, сообщает ТАСС.

«Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами», — сказал Роухани. «В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем», — убежден он.