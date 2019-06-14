Иран призвал Россию к тесному взаимодействию

Россия и Иран должны интенсифицировать сотрудничество, поскольку того требует ситуация в регионе Ближнего Востока, а также внешнее давление. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ШОС, сообщает ТАСС.

«Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами», — сказал Роухани. «В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем», — убежден он.

| 2019-06-14T15:48:30+00:00 14 июня 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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