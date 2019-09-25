Иран принял решение прекратить задержание танкера Stena Impero

Тегеран принял окончательное решение о прекращении задержания британского танкера Stena Impero, но судебное разбирательство по

«Министерство иностранных дел совместно с Верховным судом и Организацией портов и судоходства Ирана сегодня приняли окончательное решение о приостановке задержания танкера Stena Impero», — написал Мусави.

Он добавил, что «дело о нарушении судном иранского законодательства и причинении ущерба окружающей среде все еще открыто».

В понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены. При этом он не сообщил точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана.

этому делу продолжится. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.(ТАСС)