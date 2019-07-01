Иран пригрозил уничтожить Израиль за полчаса

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — сказал он.

Он также назвал о заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки «политическим блефом».

«Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», – считает Зоннур.