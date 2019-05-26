Иран пригрозил кораблям США секретным оружием

Военные Ирана способны потопить корабли ВМФ США с помощью секретного оружия. Об этом заявил советник Корпуса стражей Исламской революции Мортеза Корбани, передает Mizan в субботу, 25 мая.

«Власти США направляют в Персидский залив два боевых корабля. Если они совершат какую-то глупость, то наша армия отправит эти корабли на морское дно или ракетами, или с

По словам Корбани, Иран «ответит на провокации США всей своей мощью».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 1,5 тысячи американских военных.

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке.

Позже в Персидском заливе произошло обострения ситуации вокруг Ирана и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

| 2019-05-26T09:06:52+00:00 26 мая 2019, 10:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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